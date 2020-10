Nuovo Dpcm ottobre: mascherine obbligatorie e tutti i divieti in arrivo (Di lunedì 5 ottobre 2020) mascherine obbligatorie anche all’aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste alcune delle misure anti-Covid attese nel Nuovo Dpcm ottobre, che sarà presentato oggi in Consiglio dei ministri e varato dopo il passaggio di domani in Parlamento. Le ultime notizie in arrivo sui contagi non sono confortanti. I numeri tornano a salire ai livelli di aprile ed è in arrivo una nuova stretta del Governo per frenare quella che a tutti gli effetti può definirsi la seconda ondata di Coronavirus in Italia (anche se non grave come quelle di altri paesi). Martedì 6 ottobre si terrà infatti il dibattito in Parlamento, momento durante il quale il ministro della Salute ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 ottobre 2020)anche all’aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste alcune delle misure anti-Covid attese nel, che sarà presentato oggi in Consiglio dei ministri e varato dopo il passaggio di domani in Parlamento. Le ultime notizie insui contagi non sono confortanti. I numeri tornano a salire ai livelli di aprile ed è inuna nuova stretta del Governo per frenare quella che agli effetti può definirsi la seconda ondata di Coronavirus in Italia (anche se non grave come quelle di altri paesi). Martedì 6si terrà infatti il dibattito in Parlamento, momento durante il quale il ministro della Salute ...

