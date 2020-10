Nuovo Dpcm | le regole in arrivo | mascherina anche all’aperto e controlli da parte dell’esercito

(Di lunedì 5 ottobre 2020), lein. Con i nuovi casi di coronavirus in continuo aumento, il governo pensa a inasprire leanti-contagio per contrastare la diffusione dell’infezione. Si va verso l’obbligo di indossare laall’aperto e un coprifuoco a bar e ristoranti alle 22 o alle 23.l’esercito sarà impiegato nei. Continuano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese. Sono stati 2.800 i contagi registrati ieri: numeri che preoccupano il governo e che ricordano quelli delle fasi più critiche dell’emergenza. Domani l’esecutivo si riunirà e valuterà se sia il caso di rendere più severe le norme anti-contagio attualmente in vigore. Entro la ...

Roma, 05 ott 12:00 - (Agenzia Nova) - Oggi in Consiglio dei ministri il nuovo dpcm con misure restrittive anti contagio - Il governo è pronto a varare un nuovo dpcm con ulteriori restrizioni per ...Crisanti boccia in anticipo le nuove possibili misure anti contagio contenute nel prossimo dpcm, atteso oggi in Cdm e domani in Parlamento, che prevede mascherine obbligatorie all'aperto e locali e ...