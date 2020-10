Nuovo Dpcm: divieti per feste, matrimoni, movida. Ecco tutte le novità (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dpcm do ottobre: divieti per feste, matrimoni, movida Il Governo è al lavoro su un Nuovo Dpcm che conterrà alcune restrizioni e verrà presentato in Consiglio dei Ministri oggi, lunedì 5 ottobre. L’obiettivo primario è tenere sotto controllo i contagi. Tra le misure ci saranno limitazioni alle feste private che potranno riguardare soltanto poche persone, battesimi e matrimoni a numero chiuso e una stretta alla movida con possibili chiusure dei locali. ll governo, inoltre, ristabilisce per tutti il divieto di assembramento consentendo la presenza di massimo 1000 persone all’aperto (negli stadi) e 200 al chiuso (che siano palazzetti, cinema o teatri) e lo fa limitando la ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)do ottobre:perIl Governo è al lavoro su unche conterrà alcune restrizioni e verrà presentato in Consiglio dei Ministri oggi, lunedì 5 ottobre. L’obiettivo primario è tenere sotto controllo i contagi. Tra le misure ci saranno limitazioni alleprivate che potranno riguardare soltanto poche persone, battesimi ea numero chiuso e una stretta allacon possibili chiusure dei locali. ll governo, inoltre, ristabilisce per tutti il divieto di assembramento consentendo la presenza di massimo 1000 persone all’aperto (negli stadi) e 200 al chiuso (che siano palazzetti, cinema o teatri) e lo fa limitando la ...

