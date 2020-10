“Nuovo Dpcm”. Coronavirus Italia, il governo corre ai ripari: “Troppi contagi” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai l’asticella dei 3mila casi di Covid al giorno è sempre più vicina. E la tendenza all’aumento spaventa Il governo che sta preparando il nuovo Dpcm che sarà firmato martedì. Il decreto prorogherà tutte le misure anti-contagio – dal distanziamento alle regole sulle attività produttive e sui trasporti – ma dovrebbe introdurre anche nuove restrizioni: dalla mascherina all’aperto in tutta Italia (oggi obbligatoria solo nei luoghi chiusi), dopo che alcune Regioni hanno fatto da battistrada, al numero contingentato delle presenze in cerimonie, feste ed eventi privati fino alla possibilità di prevedere la chiusura di ristoranti a locali alle 23. Il Dpcm arriverà a valle della decisione di chiedere al Parlamento di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio: la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai l’asticella dei 3mila casi di Covid al giorno è sempre più vicina. E la tendenza all’aumento spaventa Ilche sta preparando il nuovo Dpcm che sarà firmato martedì. Il decreto prorogherà tutte le misure anti-contagio – dal distanziamento alle regole sulle attività produttive e sui trasporti – ma dovrebbe introdurre anche nuove restrizioni: dalla mascherina all’aperto in tutta(oggi obbligatoria solo nei luoghi chiusi), dopo che alcune Regioni hanno fatto da battistrada, al numero contingentato delle presenze in cerimonie, feste ed eventi privati fino alla possibilità di prevedere la chiusura di ristoranti a locali alle 23. Il Dpcm arriverà a valle della decisione di chiedere al Parlamento di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio: la ...

