Nuovi risvolti sull’AresGate | parla la sorella di Adua Del Vesco | “Le bugie hanno le gambe corte” VIDEO

Nel corso della puntata di Live non è la D'Urso di domenica 4 ottobre è stato affrontato il delicato tema dell'AresGate dove è intervenuta anche la sorella di Adua Del Vesco. Francesca Cannavò, infatti, ha scritto una lettera a Barbara D'Urso in cui ha raccontato la sua versione dei fatti. La ragazza ha ribattuto alle dichiarazioni fatte da Tommaso Zorzi nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip in merito alle presunte confessioni fatte da Adua in albergo. Nello specifico, la donna ha smentito che sua sorella avesse dichiarato che Morra fosse gay. La lettera della sorella di Adua sull'AresGate La sorella di Adua Del Vesco è intervenuta sulla ...

