Nuova stretta di De Luca a bar e ristoranti: obbligo di chiusura alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una Nuova ordinanza, la numero 77. Prevede che, da oggi e fino al 20 ottobre, “È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio”. Strette anche per ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione, che dovranno “prevedere l’ultimo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha firmato unaordinanza, la numero 77. Prevede che, da oggi e fino al 20 ottobre, “È fattoai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari didell’attività dore 23,00ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dore 24,00ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio”. Strette anche per, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione, che dovranno “prevedere l’ultimo ...

Questa sera al Consiglio dei Ministri sarà discusso il nuovo DPCM che recherà le nuove misure anti ... l’introduzione di multe per chi non indossa la mascherina da 400 a 3 mila euro, nonché stretta su ...

A ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ è ... emana i provvedimenti di quarantena per i casi positivi e di quarantena fiduciaria per i contatti stretti. Le Asl fanno il proprio ...

