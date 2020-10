Nozze Nexi-Sia, nasce il leader europeo dei pagamenti digitali. Cassa depositi e prestiti primo azionista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Piace alla borsa la fusione tra Nexi e Sia che si concretizzerà a dicembre e darà vita al più grande gruppo di pagamenti digitali dell’Europa continentale. Il titolo Nexi ha aperto la seduta in deciso rialzo, dopo che le due società hanno approvato un memorandum of understanding con il progetto di unione. Dalla fusione fra Nexi e Sia nascerà un gruppo del valore di borsa di oltre 15 miliardi di euro, ad oggi sarebbe la sesta società di piazza Affari per valore di borsa, di poco davanti ad Unicredit. Nexi capitalizza infatti oltre 10 miliardi di euro mentre Sia, che non è quotata, è stata valutata 4,6 miliardi. La società post fusione sarà leader anche per altri numeri: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Piace alla borsa la fusione trae Sia che si concretizzerà a dicembre e darà vita al più grande gruppo didell’Europa continentale. Il titoloha aperto la seduta in deciso rialzo, dopo che le due società hanno approvato un memorandum of understanding con il progetto di unione. Dalla fusione frae Siarà un gruppo del valore di borsa di oltre 15 miliardi di euro, ad oggi sarebbe la sesta società di piazza Affari per valore di borsa, di poco davanti ad Unicredit.capitalizza infatti oltre 10 miliardi di euro mentre Sia, che non è quotata, è stata valutata 4,6 miliardi. La società post fusione saràanche per altri numeri: ...

