Non sanno come si fanno i figli dopo 8 anni: imbarazzanti con i medici “non sapevamo che si dovesse fare…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non tutti conosceranno la curiosa storia di due coniugi tedeschi poco più che trentenni. Non riuscendo ad avere figli, dopo 8 anni di matrimonio hanno chiesto aiuto agli specialisti della fertilità. Lì hanno scoperto che per allargare la famiglia avrebbero dovuto fare una cosa chiamata “se**o”! Una coppia tedesca felicemente sposata non vedeva l’ora di allargare la famiglia. Col passare del tempo, tuttavia, le preoccupazioni si facevano via via più profonde: dopo 8 anni ancora nessuna gravidanza. Il fattore età era a loro favore: lui aveva 36 anni, lei 30. Un giorno hanno deciso di affrontare il problema con l’aiuto degli esperti e hanno fatto le analisi necessarie: dal check-up tuttavia continuava a non emergere nulla, i ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non tutti conosceranno la curiosa storia di due coniugi tedeschi poco più che trentenni. Non riuscendo ad averedi matrimonio hanno chiesto aiuto agli specialisti della fertilità. Lì hanno scoperto che per allargare la famiglia avrebbero dovuto fare una cosa chiamata “se**o”! Una coppia tedesca felicemente sposata non vedeva l’ora di allargare la famiglia. Col passare del tempo, tuttavia, le preoccupazioni si facevano via via più profonde:ancora nessuna gravidanza. Il fattore età era a loro favore: lui aveva 36, lei 30. Un giorno hanno deciso di affrontare il problema con l’aiuto degli esperti e hanno fatto le analisi necessarie: dal check-up tuttavia continuava a non emergere nulla, i ...

