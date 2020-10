Non hanno la patente: fermate, picchiano e feriscono gli agenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quattro giovani fermati, sprovvisti di patente, due agenti assaliti e feriti nel leccese per un normale controllo in strada. Fonte foto: (Pixabay)La scorsa notte, a Lecce, due agenti sono stati aggrediti durante un semplice fermo stradale ai danni di un’auto. A bordo, quattro ragazzi, tutti sprovvisti di regolare patente che permettesse almeno ad uno di loro, di guidare. fermate, tre ragazze ed un ragazzo di origini cubane, con le accuse di: resistenza, minacce, danneggiamento e oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in nottata, presso Porta San Biagio. I due poliziotti sono finiti in ospedale Fonte foto: (Getty Images)I due agenti della polizia, svolgevano regolarmente il loro lavoro, quando verso le 3:20, ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quattro giovani fermati, sprovvisti di, dueassaliti e feriti nel leccese per un normale controllo in strada. Fonte foto: (Pixabay)La scorsa notte, a Lecce, duesono stati aggrediti durante un semplice fermo stradale ai danni di un’auto. A bordo, quattro ragazzi, tutti sprovvisti di regolareche permettesse almeno ad uno di loro, di guidare., tre ragazze ed un ragazzo di origini cubane, con le accuse di: resistenza, minacce, danneggiamento e oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in nottata, presso Porta San Biagio. I due poliziotti sono finiti in ospedale Fonte foto: (Getty Images)I duedella polizia, svolgevano regolarmente il loro lavoro, quando verso le 3:20, ...

Advertising

petergomezblog : Ma gli elettori leghisti non hanno nulla da dire a questa tizia? - annatrieste : Il problema non è il Napoli che non è partito stasera, il problema è il Genoa che hanno fatto partire domenica e pi… - mauroberruto : Giocate da soli. Mentre il #Piemonte è di nuovo in ginocchio per il clima impazzito. Mentre il #COVID19 torna a cor… - Wannabesciampi : Consegna spesa. Ero esaltata all'idea di aver preso i cavolini di Bruxelles. Maledetti non me li hanno consegnati.… - andy1roma : @DrWhi7es Ma FIFA21 ha sempre la CPU che indirizza le partite o dopo anni hanno fatto un gioco libero dove vince il… -

Ultime Notizie dalla rete : Non hanno De Giovanni: "Juve e Lega non hanno a cuore la salute" Adnkronos Alberto Tarallo denuncia Adua Del Vesco e Massimiliano Morra per le frasi al GF Vip 2020

Il produttore Alberto Tarallo, finito nell’occhio del ciclone a causa di una serie di dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella ...

Il diario dei City Angels a Bergamo, nei giorni più tragici della pandemia

Nei due mesi di lockdown, e anche dopo, i volontari hanno moltiplicato il loro impegno filantropico. Per tenere aperte le mense per i poveri, portare cibo e farmaci ad anziani e disabili. Provando la ...

Il produttore Alberto Tarallo, finito nell’occhio del ciclone a causa di una serie di dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella ...Nei due mesi di lockdown, e anche dopo, i volontari hanno moltiplicato il loro impegno filantropico. Per tenere aperte le mense per i poveri, portare cibo e farmaci ad anziani e disabili. Provando la ...