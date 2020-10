Non è la D’Urso, nuovo scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti: «Gli ho dato i soldi in nero» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è la D’Urso, nuovo scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti: «Gli ho dato i soldi in nero». Secondo round tra la showgirl e il parrucchiere delle dive che già la volta scorsa avevano litigato. Pietra dello scandalo il mancato pagamento delle extension. Volano extension, è proprio il caso di dirlo tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. I due ospitia Live non è la D’Urso si erano scontrati già la scorsa settimana perchè Federico Fashion Styleaccusava la Mosetti di non averle mai ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non è la D’Urso,tra: «Gli hoin». Secondo round tra la showgirl e il parrucchiere delle dive che già la volta scorsa avevano litigato. Pietra dello scandalo il mancato pagamento delle extension. Volano extension, è proprio il caso di dirlo tra. I due ospitia Live non è la D’Urso si erano scontrati già la scorsa settimana perchèaccusava ladi non averle mai ...

