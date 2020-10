Non è la d’Urso, Marco Carta allontanato per la febbre ma a FqMagazine assicura: “Non ho il covid, ho preso freddo e pioggia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Preoccupazione per Marco Carta. Il vincitore di “Amici” nel 2008 e del Festival di Sanremo nel 2009, era tra gli ospiti previsti a “Live – Non è la d’Urso” per parlare del sistema dei gossip finti, in merito a quanto denunciato da Gabriel Garko che ha fatto coming out sia al “Grande Fratello Vip” che a “Verissimo”. Il cantante però non ha passato i normali controlli previsti negli studi Mediaset per le misure anti covid-19. Il termoscanner infatti avrebbe rivelato una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. “Marco è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test veloce. – ha spiegato la conduttrice – Marco aveva un pochino di febbre e quindi abbiamo evitato anche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Preoccupazione per. Il vincitore di “Amici” nel 2008 e del Festival di Sanremo nel 2009, era tra gli ospiti previsti a “Live – Non è la d’Urso” per parlare del sistema dei gossip finti, in merito a quanto denunciato da Gabriel Garko che ha fatto coming out sia al “Grande Fratello Vip” che a “Verissimo”. Il cantante però non ha passato i normali controlli previsti negli studi Mediaset per le misure anti-19. Il termoscanner infatti avrebbe rivelato una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. “è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test veloce. – ha spiegato la conduttrice –aveva un pochino die quindi abbiamo evitato anche di ...

