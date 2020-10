Non ci sarà il coprifuoco. Palazzo Chigi smentisce la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Conte: “Non vedo all’orizzonte un nuovo lockdown” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali, come hanno riferito alcuni media, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco. In attesa del nuovo Dpcm, che dovrebbe arrivare mercoledì all’attenzione del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi smentisce che siano al vaglio dell’Esecutivo nuove misure restrittive per Contenere la diffusione del Coronavirus. “Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale – ha precisato in serata il premier Giuseppe Conte -, quella più acuta. E’ chiaro che il contagio continua, ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere, bar e locali, come hanno riferito alcuni media, né di anticiparne l’orario diintroducendo di fatto un. In attesa delDpcm, che dovrebbe arrivare mercoledì all’attenzione del Consiglio dei ministri,che siano al vaglio dell’Esecutivo nuove misure restrittive pernere la diffusione del Coronavirus. “Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale – ha precisato in serata il premier Giuseppe-, quella più acuta. E’ chiaro che il contagio continua, ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto ...

