Nobel per la medicina: premiati gli scopritori del virus dell'epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Nobel per la medicina 2020 è andato ai virologi che hanno isolato il virus responsabile dell'epatite C. Una scoperta sensazionale che ha contribuito a salvare milioni di vite Il Nobel per la medicina 2020 è andato agli scopritori del virus dell'epatite C. Un riconoscimento che assume un significato ancor più profondo nell'anno in cui la pandemia da Coronavirus ha fermato il mondo. I virologi che per primi hanno saputo individuare un virus responsabile dell'epatite C, portato a casa il Nobel 2020. Si tratta di una scoperta epocale che ha contribuito nel corso degli ultimi anni, a salvare milioni di vite. L'epatite C infatti, fino a poco tempo fa, era annoverata tra le ...

