Nobel per la Medicina, Gismondo: "Trasfusioni sicure grazie alla scoperta premiata" "L'epatite C ha una trasmissione per via ematica che per tanti anni ha reso insicure le trasfusioni. Grazie a questa scoperta le trasfusioni sono diventate sicure, e si sta procedendo anche per poter debellare l'infezione in un prossimo futuro". Lo sottolinea la microbiologa Maria Rita Gismondo, commentando all'Adnkronos Salute l'assegnazione del premio Nobel per la Medicina 2020 ad Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la scoperta del virus Hcv. Secondo l'esperta, inoltre, la scelta compiuta quest'anno dall'Accademia dei Nobel in piena emergenza pandemica dovrebbe invitarci a pensare che "non esiste solo Covid".

