Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell’Epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell’Epatite C – “La loro scoperta ha rivelato la causa di molti casi di epatite la cui origine non era ancora stata scoperta, aprendo la via alla possibilità di fare diagnosi attraverso l’analisi del sangue e mettere a punto farmaci che hanno salvato milioni di vite”. Con questa motivazione la Fondazione Nobel ha assegnato oggi il premio Nobel per la Medicina e Fisiologia, a tre scienziati americani: Harvey J. Alter 85 anni, Michael Houghton e Charles M. Rice, 65 anni, per la scoperta del virus dell’epatite C, una malattia grave che oggi la Medicina ha ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020)per ladeldell’Epatite C – “La loroha rivelato la causa di molti casi di epatite la cui origine non era ancora stata, aprendo la viapossibilità di fare diagnosi attraverso l’analisi del sangue e mettere a punto farmaci che hanno salvato milioni di vite”. Con questa motivazione la Fondazioneha assegnato oggi il premioper lae Fisiologia, a tre scienziati americani: Harvey J. Alter 85 anni, Michael Houghton e Charles M. Rice, 65 anni, per ladeldell’epatite C, una malattia grave che oggi laha ...

Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - Adnkronos : Greta, Oms e attivisti di Hong Kong tra candidati a Nobel per la pace - CirianiCarlo : RT @Nonha_stata: E nemmeno quest’anno il Nobel per la medicina è andato alla Brigliadori. #Nobel - elafashionable : RT @AnomalyReyes: Sì Adua hai vinto, ma il Nobel per la falsità #GFVIP -