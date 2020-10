Nobel per la Medicina ai 3 virologi che hanno scoperto l’epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Premio Nobel per la Medicina assegnato ai tre scienziati che hanno scoperto il virus dell’Epatite C: sono Michael Houghton, Harvey Alter e Charles Rice Il premio Nobel per la Medicina di quest’anno e’ stato assegnato ai tre scienziati responsabili della scoperta del virus dell’Epatite C, una patologia infettiva che colpisce il fegato e causa ancora 400.000 morti… L'articolo Nobel per la Medicina ai 3 virologi che hanno scoperto l’epatite C Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Premioper laassegnato ai tre scienziati cheil virus dell’Epatite C: sono Michael Houghton, Harvey Alter e Charles Rice Il premioper ladi quest’anno e’ stato assegnato ai tre scienziati responsabili della scoperta del virus dell’Epatite C, una patologia infettiva che colpisce il fegato e causa ancora 400.000 morti… L'articoloper laai 3chel’epatite C Corriere Nazionale.

