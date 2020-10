Nobel per la medicina a tre medici per la scoperta dell’Epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) I due americani Harvey JAlter, e Charles M. Rice e il britannico Michael Houghton nel 1989 scoprirono il pericoloso virus dell’Epatite C, che causa cirrosi e cancro al fegato. Una celebrazione inusuale quella di quest’anno, avvenuta in un’aula semideserta a causa delle restrizioni imposte dall’attuale stato di pandemia. Il Comitato ha motivato tale scelta col fatto che i tre medici, col loro lavoro, sono riusciti a dare una spiegazione a una inusuale forma di epatite. Una forma che non era possibile spiegare con i tipi di epatite A e B. Con il loro lavoro gli scienziati hanno salvato milioni di vite. “La loro scoperta ha anche permesso lo sviluppo di farmaci antivirali, migliorando notevolmente la salute globale“. Alter, con le sue ricerche, ha dimostrato che era un virus sconosciuto a provocare ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) I due americani Harvey JAlter, e Charles M. Rice e il britannico Michael Houghton nel 1989 scoprirono il pericoloso virus dell’Epatite C, che causa cirrosi e cancro al fegato. Una celebrazione inusuale quella di quest’anno, avvenuta in un’aula semideserta a causa delle restrizioni imposte dall’attuale stato di pandemia. Il Comitato ha motivato tale scelta col fatto che i tre, col loro lavoro, sono riusciti a dare una spiegazione a una inusuale forma di epatite. Una forma che non era possibile spiegare con i tipi di epatite A e B. Con il loro lavoro gli scienziati hanno salvato milioni di vite. “La loroha anche permesso lo sviluppo di farmaci antivirali, migliorando notevolmente la salute globale“. Alter, con le sue ricerche, ha dimostrato che era un virus sconosciuto a provocare ...

Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - Adnkronos : Greta, Oms e attivisti di Hong Kong tra candidati a Nobel per la pace - SigSergio70 : RT @MissPanix14: Vi sembrerà incredibbile ma il Nobel per la medicina non è stato assegnato a Zangrillo. #NobelPrize2020 - francornldi : RT @Nonha_stata: E nemmeno quest’anno il Nobel per la medicina è andato alla Brigliadori. #Nobel -