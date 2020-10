Nobel per la medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice: hanno scoperto il virus dell’epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Nobel per la medicina 2020 è stato assegnato agli americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice e al britannico Michael Houghton per «la scoperta del virus dell’epatite C». Ai tre vincitori è stata assegnata una medaglia d’oro e 940mila in totale. October 5, 2020 Come da tradizione dell’Academy, i riconoscimenti vengono assegnati a studi iniziati anni prima rispetto all’anno della premiazione e che sono diventati già istituzioni per le Ricerche e le pratiche scientifiche. Leggi anche: Accordo tra Israele ed Emirati Arabi: un parlamentare norvegese nomina Trump al Nobel per la paceCoronavirus. Il premio ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilper la2020 è stato assegnato agli americaniJ.M.e al britannicoper «la scoperta deldell’epatite C». Ai tre vincitori è stata assegnata una medaglia d’oro e 940mila in totale. October 5, 2020 Come da tradizione dell’Academy, i riconoscimenti vengono assegnati a studi iniziati anni prima rispetto all’anno della premiazione e che sono diventati già istituzioni per lerche e le pratiche scientifiche. Leggi anche: Accordo tra Israele ed Emirati Arabi: un parlamentare norvegese nomina Trump alper la paceCorona. Il premio ...

