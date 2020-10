Nobel per la medicina 2020, scoperto il virus dell’epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) La settimana dei Nobel è iniziata oggi con l’annuncio dei vincitori del Nobel per la medicina 2020. Sono Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice i premiati di quest’anno. I tre studiosi hanno vinto la competizione grazie alla scoperta del virus dell’epatite C. La Fondazione Nobel, in collegamento con l’Istituto Karoliska di Stoccolma per la medicina e con la sede dell’Accademia svedese delle Scienze ha trasmesso in diretta via Internet e social network il nome dei vincitori. La cerimonia di premiazione in programma all’inizio di dicembre sarà virtuale a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. I prossimi appuntamenti scientifici sono in programma domani, 6 ottobre, con l’annuncio del ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) La settimana deiè iniziata oggi con l’annuncio dei vincitori delper la. Sono Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice i premiati di quest’anno. I tre studiosi hanno vinto la competizione grazie alla scoperta deldell’epatite C. La Fondazione, in collegamento con l’Istituto Karoliska di Stoccolma per lae con la sede dell’Accademia svedese delle Scienze ha trasmesso in diretta via Internet e social network il nome dei vincitori. La cerimonia di premiazione in programma all’inizio di dicembre sarà virtuale a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. I prossimi appuntamenti scientifici sono in programma domani, 6 ottobre, con l’annuncio del ...

