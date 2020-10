Nobel per la Medicina 2020: premio assegnato a 3 scienziati per la scoperta del virus dell’Epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il premio Nobel per Medicina 2020 è stato assegnato congiuntamente a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice “per la scoperta del virus dell’Epatite C“. L’annuncio è stato dato come dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro. “Negli ultimi anni – ha spiegato una professoressa del Comitato – sono stimati 70 milioni di casi di Epatite C nel mondo, e il dato potrebbe essere sottostimato, e causa 400mila decessi all’anno ed è una delle cause più comuni di trapianti di fegato“.L'articolo Nobel per la ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilperè statocongiuntamente a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice “per ladeldell’Epatite C“. L’annuncio è stato dato come dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro. “Negli ultimi anni – ha spiegato una professoressa del Comitato – sono stimati 70 milioni di casi di Epatite C nel mondo, e il dato potrebbe essere sottostimato, e causa 400mila decessi all’anno ed è una delle cause più comuni di trapianti di fegato“.L'articoloper la ...

Advertising

TgLa7 : #Nobel: premio Medicina per scoperta virus Epatite C - Rinaldi_euro : Finalmente l’Italia ha una candidata a pieno titolo per il Nobel per l’economia! - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - Open_gol : ?? #Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice: hanno scoperto il virus dell’epatit… - retwittobene : RT @ChiNonMuore1: BREAKING NEWS, Nobel per la Medicina appena assegnato alla signora di Non ce n'è coviddì. -

Ultime Notizie dalla rete : Nobel per Il Nobel per la medicina a Alter, Houghton e Rice per la lotta contro l'epatite La Repubblica Nobel per la Medicina, vincono Alter, Houghton e Rice per aver scoperto il virus dell’epatite C

Il Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2020 è stato a assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice per aver scoperto il virus dell'epatite C. I nomi dei vincitori del più ...

Tre Nobel per la medicina

Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice sono stati insigniti del Nobel per la medicina 2020 grazie alla loro scoperta del virus dell'epatite C. I tre studiosi succedono al terzetto William ...

Il Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2020 è stato a assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice per aver scoperto il virus dell'epatite C. I nomi dei vincitori del più ...Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice sono stati insigniti del Nobel per la medicina 2020 grazie alla loro scoperta del virus dell'epatite C. I tre studiosi succedono al terzetto William ...