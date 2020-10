Nobel Medicina ad Alter, Houghton, Rice per scoperta virus epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al via la settimana dei Nobel, con l'annuncio dei vincitori del Nobel per la Medicina 2020. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato quest'anno ad Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice "per la scoperta del virus dell'epatite C". I prossimi appuntamenti scientifici sono in programma il 6 ottobre con l'annuncio del Nobel per la Fisica e mercoledì 7 con il Nobel per la Chimica. Come in passato, gli annunci sono trasmessi online dalla Fondazione Nobel, in collegamento con l'Istituto Karoliska di Stoccolma per la Medicina e con la sede dell'Accademia svedese delle Scienze. Poche le presenze nelle aule a causa delle restrizioni imposte dalla ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Al via la settimana dei, con l'annuncio dei vincitori delper la2020. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato quest'anno ad Harvey J., Michaele Charles M."per ladeldell'C". I prossimi appuntamenti scientifici sono in programma il 6 ottobre con l'annuncio delper la Fisica e mercoledì 7 con ilper la Chimica. Come in passato, gli annunci sono trasmessi online dalla Fondazione, in collegamento con l'Istituto Karoliska di Stoccolma per lae con la sede dell'Accademia svedese delle Scienze. Poche le presenze nelle aule a causa delle restrizioni imposte dalla ...

