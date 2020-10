Nobel Medicina 2020: trionfano gli scopritori dell’epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il premio Nobel per la Medicina 2020 viene assegnato ai virologi Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, scopritori del virus che causa l’epatite C e permettendo lo sviluppo di terapie efficacie contro la patologia Anche quest’anno è arrivato il momento di assegnare il Nobel per la Medicina 2020 e ed è stata selezionata la professione più in voga in epoca coronavirus ovvero il virologo. Tre virologi per essere precisi: Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice ovvero gli scopritori del virus dell’epatite C. Gli studi di questi scienziati hanno permesso di sviluppare terapie efficacie contro la grave patologia che colpisce il fegato con la speranza di poterla debellare in futuro. Prima del ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il premioper laviene assegnato ai virologi Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice,del virus che causa l’epatite C e permettendo lo sviluppo di terapie efficacie contro la patologia Anche quest’anno è arrivato il momento di assegnare ilper lae ed è stata selezionata la professione più in voga in epoca coronavirus ovvero il virologo. Tre virologi per essere precisi: Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice ovvero glidel virus dell’epatite C. Gli studi di questi scienziati hanno permesso di sviluppare terapie efficacie contro la grave patologia che colpisce il fegato con la speranza di poterla debellare in futuro. Prima del ...

