Nobel Medicina 2020 ai 3 scienziati che hanno scoperto il virus dell’epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Assegnato oggi intorno all’ora di pranzo il Premio Nobel per la Medicina 2020: i vincitori sono i tre virologi Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, meritevoli della “scoperta del virus dell’epatite C“. Come di consueto l’annuncio è arrivato in diretta internet e social, dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia. Tra il 1901 e il 2020 sono stati assegnati 111 premi Nobel per la fisiologia o la Medicina, ma finora sono 12 le donne che hanno ricevuto il premio per la Medicina. L’annuncio via social “Ultime notizie: Il #NobelPrize 2020 in Fisiologia o Medicina è stato assegnato congiuntamente ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Assegnato oggi intorno all’ora di pranzo il Premioper la: i vincitori sono i tre virologi Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, meritevoli della “scoperta deldell’epatite C“. Come di consueto l’annuncio è arrivato in diretta internet e social, dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia. Tra il 1901 e ilsono stati assegnati 111 premiper la fisiologia o la, ma finora sono 12 le donne chericevuto il premio per la. L’annuncio via social “Ultime notizie: Il #Prizein Fisiologia oè stato assegnato congiuntamente ...

Advertising

emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - Agenzia_Italia : Il Nobel per la Medicina è andato agli scopritori del virus dell'Epatite C - HuffPostItalia : Nobel medicina alla scoperta del virus dell'epatite C - Schino_sprislei : Neppure quest’anno (i bene informati dicono per un pelo) @TarroGiulio ce l’ha fatta. - Dani_Bubba : RT @Zziagenio78: Ma dove cazzo vogliamo andare se continuiamo a dare il Nobel per la Medicina agli scienziati invece di premiare il mio vic… -