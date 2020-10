Nobel 2020, assegnato il premio per la Medicina (Di lunedì 5 ottobre 2020) Martina Piumatti Il premio Nobel per la Medicina 2020 va Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la scoperta del virus dell’epatite C Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2020 è stato a assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per aver scoperto il virus dell'epatite C. I nomi dei vincitori del più importante dei riconoscimenti scientifici internazionali sono stati selezionati da un comitato dell'Istituto Karolinska di Stoccolma (The Nobel Assembly at Karolinska Institutet), che ogni anno si riunisce per decretare le ricerche più significative. La maggior parte dei premi Nobel viene assegnata dall'Accademia Reale ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Martina Piumatti Ilper lava Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la scoperta del virus dell’epatite C Ilper la Fisiologia o laè stato aa Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per aver scoperto il virus dell'epatite C. I nomi dei vincitori del più importante dei riconoscimenti scientifici internazionali sono stati selezionati da un comitato dell'Istituto Karolinska di Stoccolma (TheAssembly at Karolinska Institutet), che ogni anno si riunisce per decretare le ricerche più significative. La maggior parte dei premiviene assegnata dall'Accademia Reale ...

