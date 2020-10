"No alla moschea a Milano", minacce sul web per la leghista Sardone" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Silvia Sardone , eurodeputata della Lega e consigliera comunale di Milano, viene tempestata da giorni da messaggi sui social contenenti minacce di stupro e di morte dopo essersi detta contraria alla ... Leggi su europa.today (Di lunedì 5 ottobre 2020) Silvia, eurodeputata della Lega e consigliera comunale di, viene tempestata da giorni da messaggi sui social contenentidi stupro e di morte dopo essersi detta contraria...

LegaSalvini : SARDONE: 'MINACCE DI MORTE E DI STUPRO DOPO IL MIO NO ALLA MOSCHEA' - GrimoldiPaolo : Solidarietà alla nostra europarlamentare milanese @SardoneSilvia oggetto di gravi minacce per aver esposto le sue r… - LegaSalvini : SILVIA SARDONE, NO ALLA MOSCHEA ISLAMICA: MINACCE DI MORTE E INSULTI - VotersItalia : RT @GagliardoneS: 'Puttana del cazzo, razzista di merda, ti entriamo in casa e ti stupriamo..' Questi sono solo ALCUNI degli insulti a Sil… - MariMario1 : RT @SecolodItalia1: “Noi stranieri ti stupriamo”, insulti e minacce alla Sardone. La sua colpa: ha detto no alla moschea -