Niente coprifuoco per bar e ristoranti. In arrivo il nuovo Dpcm (Di lunedì 5 ottobre 2020) Domani Roberto Speranza si presenterà davanti alle Camere per illustrare il testo del nuovo Dpcm. Due le novità fondamentali: la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio dell’anno prossimo e l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, con un conseguente inasprimento delle pene che tuttavia dovrebbe essere inferiore ai 3mila euro ventilata nelle ultime ore. Secondo quanto riferiscono fonti di governo a Huffpost, non ci sarà lo stop per bar e ristoranti alle 23. Una misura che è stata soppesata nelle ultime ore, per poi essere accantonata: “Dobbiamo far rispettare le prescrizioni, sensibilizzando e controllando - spiega un membro dell’esecutivo che sta limando il testo - Ma l’attuale livello di contagi ancora non ci ha portato al punto di misure ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Domani Roberto Speranza si presenterà davanti alle Camere per illustrare il testo del. Due le novità fondamentali: la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio dell’anno prossimo e l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, con un conseguente inasprimento delle pene che tuttavia dovrebbe essere inferiore ai 3mila euro ventilata nelle ultime ore. Secondo quanto riferiscono fonti di governo a Huffpost, non ci sarà lo stop per bar ealle 23. Una misura che è stata soppesata nelle ultime ore, per poi essere accantonata: “Dobbiamo far rispettare le prescrizioni, sensibilizzando e controllando - spiega un membro dell’esecutivo che sta limando il testo - Ma l’attuale livello di contagi ancora non ci ha portato al punto di misure ...

thewaterflea : RT @GonnelliLuca: Niente coprifuoco per bar e ristoranti. In arrivo il nuovo Dpcm - GonnelliLuca : Niente coprifuoco per bar e ristoranti. In arrivo il nuovo Dpcm - HuffPostItalia : Niente coprifuoco per bar e ristoranti. In arrivo il nuovo Dpcm - onedire80199790 : Grazie al cazzo se poi torniamo a chiudere tutto. Il problema non è la scuola e non si sistemerà un bel niente con… - NOprisonersEVER : @26julymovement @BorisJohnson Diodannato che vomito. Si attende DPCM di chiusura anticipata locali con coprifuoco e… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente coprifuoco Niente coprifuoco per bar e ristoranti. In arrivo il nuovo Dpcm L'HuffPost Niente coprifuoco per bar e ristoranti. In arrivo il nuovo Dpcm

Domani Roberto Speranza si presenterà davanti alle Camere per illustrare il testo del nuovo dpcm. Due le novità fondamentali: la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio dell’anno prossimo e ...

Campania, coprifuoco movida: bar chiusi alle 23, stessa ora ultimo ingresso in pizzeria

Bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dovranno essere chiusi, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre, dalle 23 alle 6 del giorno successivo. Campania, coprifuoco movida, secondo quan ...

Domani Roberto Speranza si presenterà davanti alle Camere per illustrare il testo del nuovo dpcm. Due le novità fondamentali: la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio dell’anno prossimo e ...Bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dovranno essere chiusi, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre, dalle 23 alle 6 del giorno successivo. Campania, coprifuoco movida, secondo quan ...