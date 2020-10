Nicola Zingaretti canta vittoria per i ballottaggi: "La coalizione funziona". E lancia la sfida per Roma (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Guai a essere pigri” esorta Nicola Zingaretti nella conferenza stampa convocata a tamburo battente – al Nazareno e su Facebook – quando è chiara la direzione dei ballottaggi. Quella di “un’altra giornata positiva che ci dà coraggio e ci fa essere ottimisti”. Al secondo turno delle amministrative il centrosinistra strappa alla destra Lecco, Legnano, Corsico e Saronno in Lombardia, assestando un colpo al dominio leghista. Prende nove comuni capoluogo, fallendo soltanto Arezzo che resta al centrodestra, ed Enna. Nel Lazio conquista Zagarolo e Genzano, in Puglia Andria. Prende Cascina, il comune-simbolo in Toscana di cui è stata sindaca Susanna Ceccardi, dove Michelangelo Betti ce la fa con quasi venti punti di distacco.Ma soprattutto, tra un turno e l’altro, a Cascina ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Guai a essere pigri” esortanella conferenza stampa convocata a tamburo battente – al Nazareno e su Facebook – quando è chiara la direzione dei. Quella di “un’altra giornata positiva che ci dà coraggio e ci fa essere ottimisti”. Al secondo turno delle amministrative il centrosinistra strappa alla destra Lecco, Legnano, Corsico e Saronno in Lombardia, assestando un colpo al dominio leghista. Prende nove comuni capoluogo, fallendo soltanto Arezzo che resta al centrodestra, ed Enna. Nel Lazio conquista Zagarolo e Genzano, in Puglia Andria. Prende Cascina, il comune-simbolo in Toscana di cui è stata sindaca Susanna Ceccardi, dove Michelangelo Betti ce la fa con quasi venti punti di distacco.Ma soprattutto, tra un turno e l’altro, a Cascina ...

