New York City vista dallo spazio | le immagini da Copernicus

Con una popolazione di oltre 8 milioni di abitanti distribuiti su un'area di circa 780 km quadrati, la città di New York è la più densamente popolata delle grandi città degli Stati Uniti. Situata in uno dei porti naturali più grandi del mondo, New York City è composta da cinque distretti. In questa immagine, acquisita il 26 agosto 2019, l'isola di Manhattan è visibile al centro, delimitata dai fiumi Hudson, East e Harlem. Al centro di Manhattan, si può riconoscere Central Park, che si presenta come un lungo rettangolo verde con un grande lago al centro. Sulla destra si possono vedere i quartieri di Brooklyn e Queens. L'aeroporto Internazionale John F. Kennedy – il più affollato aeroporto internazionale per transito passeggeri del Nord America ...

