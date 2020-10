Nell’enciclica il papa torna a criticare le feroci frontiere del profitto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Indica l’orizzonte della «fraternità» universale e dell’«amicizia sociale» l’enciclica Fratelli tutti, firmata da papa Francesco ad Assisi, sulla tomba del santo da cui ha preso il nome, e resa pubblica domenica, all’Angelus in San Pietro (anche se il sito tradizionalista spagnolo Infovaticana ha violato l’embargo e ha pubblicato il testo integrale ieri sera, come del resto fece L’Espresso nel 2015 pubblicando in anticipo una bozza della Laudato si’). E proprio a Francesco d’Assisi è ispirato il titolo («Fratelli tutti, scriveva … Continua L'articolo Nell’enciclica il papa torna a criticare le feroci frontiere del profitto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Indica l’orizzonte della «fraternità» universale e dell’«amicizia sociale» l’enciclica Fratelli tutti, firmata daFrancesco ad Assisi, sulla tomba del santo da cui ha preso il nome, e resa pubblica domenica, all’Angelus in San Pietro (anche se il sito tradizionalista spagnolo Infovaticana ha violato l’embargo e ha pubblicato il testo integrale ieri sera, come del resto fece L’Espresso nel 2015 pubblicando in anticipo una bozza della Laudato si’). E proprio a Francesco d’Assisi è ispirato il titolo («Fratelli tutti, scriveva … Continua L'articolo Nell’enciclica illedelproviene da il manifesto.

