Nell’aggiornamento al Def l’impatto del Covid sui conti | boom di prestazioni sociali e aiuti alle imprese | crollano gettito e lotta a evasione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono appese all’andamento dei contagi dale previsioni di crescita, indebitamento e deficit indicate dal governo nella Nota di aggiornamento al Def attesa in consiglio dei ministri lunedì sera. Il documento che farà da cornice alla prossima legge di Bilancio non può che prendere atto dell’incertezza di una fase di ripresa a rischio interruzione se negli ultimi mesi dell’anno si renderanno necessarie altre chiusure selettive di alcuni settori per ridurre la trasmissione del virus. In questo scenario di “recrudescenza“, il pil potrebbe crollare non del 9% ma addirittura del 10,5, e nel 2021 la crescita si fermerebbe a +1,8% contro il +6% programmatico. In attesa degli sviluppi delle prossime settimane, la Nadef fa luce su quanto il coronavirus abbia impattato suipubblici. Facendo esplodere le ...