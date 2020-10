Negramaro | arriva il nuovo singolo “Contatto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il 2020 segna il ritorno dei: da venerdì 9 ottobre è in radio e in digitale Contatto, il primoe title track delalbum omonimo, in uscita il 13 novembre con Sugarmusic.“Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi – racconta la band – I nostri corpi in equilibrio, si sostengono a vicenda. Il contatto è una cosa che cerchiamo da sempre. Può sopperire all'assenza di parole…Può riempirsi di tutte le nostre vite e trasferirle da un sogno all'altro. “Salva contatto”… sì, fatto! Salviamo il contatto… sulla pelle!”. Si tratta del decimo album della carriera della band.(ITALPRESS).