Nazionale, Bonucci e Chiellini a Coverciano solo dopo gli esami medici preventivi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini si uniranno agli altri convocati della Nazionale al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le relative autorizzazioni, in ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie. I due calciatori della Juventus sono attesi nel ritiro per il match amichevole contro la Moldavia in programma mercoledì e i due appuntamenti di Nations League contro Polonia (domenica) e Olanda (mercoledì 14). Sono intanto risultati negativi i 27 tamponi effettuati domenica sugli altri convocati dal ct Roberto Mancini. Tutti prenderanno parte all’allenamento in programma a Coverciano, dove la Nazionale si è radunata al Centro tecnico federale. Lo staff medico ha verificato l’indisponibilità del centrocampista della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Leonardoe Giorgiosi uniranno agli altri convocati dellaal termine degli accertamentie ottenute le relative autorizzazioni, in ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie. I due calciatori della Juventus sono attesi nel ritiro per il match amichevole contro la Moldavia in programma mercoledì e i due appuntamenti di Nations League contro Polonia (domenica) e Olanda (mercoledì 14). Sono intanto risultati negativi i 27 tamponi effettuati domenica sugli altri convocati dal ct Roberto Mancini. Tutti prenderanno parte all’allenamento in programma a, dove lasi è radunata al Centro tecnico federale. Lo staff medico ha verificato l’indisponibilità del centrocampista della ...

