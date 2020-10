NASCAR Yellawood 500 | Hamlin maestro di strategia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Chi va piano va sano e va lontano? Non lo sappiamo, ma quel che è certo è che così si vince a Talladega. Con unaconservativa, evitando di scalare la classifica ad ogni costo,fa sua la500, seconda gara del Round Of 12 dei Playoff della. Con questo successo (il settimo della stagione, il 44esimo in carriera) il 40enne della Virginia si qualifica per il turno successivo, il Round Of 8. Come vuole la tradizione dei superspeedway, la gara è piena di incidenti, sorpassi ed arrivi in volata. Ci sono voluti tre overtime per finire la corsa, complici i vari episodi in pista. Denny viene fuori alla distanza, prendendo la scia giusta e battendo Matt DiBenedetto per appena 23 millesimi. La beffa per il pilota Wood Brothers è doppia: oltre ad aver perso la ...