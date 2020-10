Napoli, tutto pronto per l’isolamento a Castel Volturno: gli azzurri potranno allenarsi (Di lunedì 5 ottobre 2020) tutto pronto a Castel Volturno, dove sono stati ultimati e perfezionati gli accorgimenti per ospitare il Napoli nei 14 giorni di isolamento dopo i casi di positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19. Sarà l’Hotel Golden Tulip ad ospitare il gruppo squadra partenopeo, che quindi potrà continuare ad allenarsi all’interno del centro tecnico. Una volta completato lo spostamento, il Napoli comunicherà alle autorità sanitarie il domicilio di tutti gli interessati, che trascorreranno insieme il periodo di isolamento. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020), dove sono stati ultimati e perfezionati gli accorgimenti per ospitare ilnei 14 giorni di isolamento dopo i casi di positività di Zielinski ed Elmas al Covid-19. Sarà l’Hotel Golden Tulip ad ospitare il gruppo squadra partenopeo, che quindi potrà continuare adall’interno del centro tecnico. Una volta completato lo spostamento, ilcomunicherà alle autorità sanitarie il domicilio di tutti gli interessati, che trascorreranno insieme il periodo di isolamento.

