Napoli, indagato l’agente che ha sparato al rapinatore 17enne (Di lunedì 5 ottobre 2020) I genitori del rapinatore, morto in un conflitto a fuoco con la polizia a Napoli, invocano giustizia e verità su quanto accaduto. Il poliziotto di Napoli che ha sparato con la pistola di ordinanza a un rapinatore di 17 anni, uccidendolo, è stato iscritto nel registro degli indagati. All’agente viene contestato l’eccesso colposo di legittima … L'articolo Napoli, indagato l’agente che ha sparato al rapinatore 17enne è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 ottobre 2020) I genitori del, morto in un conflitto a fuoco con la polizia a, invocano giustizia e verità su quanto accaduto. Il poliziotto diche hacon la pistola di ordinanza a undi 17 anni, uccidendolo, è stato iscritto nel registro degli indagati. All’agente viene contestato l’eccesso colposo di legittima … L'articolol’agente che haalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ilmessaggeroit : #rapinatore #ucciso a #napoli, indagato il poliziotto che ha sparato. Martedì l'udienza convalida per figlio di Gen… - marabutterfly : RT @AndFranchini: Il poliziotto che a Napoli ha sparato al rapinatore è indagato per eccesso di difesa - AndFranchini : Il poliziotto che a Napoli ha sparato al rapinatore è indagato per eccesso di difesa - ipnagogico : RT @MediasetTgcom24: Rapinatore 17enne ucciso a Napoli, indagato l'agente che ha sparato #napoli - VicusMartis : L'agente ha reagito ad una minaccia armata di due rapinatori per impedire una rapina e, come sempre, viene indagato… -