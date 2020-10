Napoli, alunno positivo al Covid: chiusa per sanificazione la scuola media Carlo Poerio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Napoli. Uno studente della scuola media Carlo Poerio di Corso Vittorio è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. L’istituto oggi resterà chiuso per la sanificazione. Sospese le attività didattiche in presenza per consentire le operazioni di pulizia e igienizzazione straordinarie dell’istituto. Napoli, alunno positivo al Covid: chiusa la scuola media Carlo Poerio Lo ha comunicato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020). Uno studente delladi Corso Vittorio è risultatoal tampone per il Coronavirus. L’istituto oggi resterà chiuso per la. Sospese le attività didattiche in presenza per consentire le operazioni di pulizia e igienizzazione straordinarie dell’istituto.allaLo ha comunicato … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Armadillina : RT @Rob_inho_: Se un alunno di una classe risulta positivo, viene messa tutta la classe in quarantena?Per quale motivo e quale strano proto… - NunziaMarciano : RT @Rob_inho_: Se un alunno di una classe risulta positivo, viene messa tutta la classe in quarantena?Per quale motivo e quale strano proto… - occhio_notizie : #Coronavirus a scuola, positivo un bambino di Afragola. Grillo: 'La situazione sta peggiorando' - TOSADORIDANIELA : RT @Rob_inho_: Se un alunno di una classe risulta positivo, viene messa tutta la classe in quarantena?Per quale motivo e quale strano proto… - mistralizzy : RT @Rob_inho_: Se un alunno di una classe risulta positivo, viene messa tutta la classe in quarantena?Per quale motivo e quale strano proto… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli alunno Napoli, alunno positivo al Covid: chiusa per sanificazione la scuola media Carlo Poerio Teleclubitalia Covid a Napoli, contagiati altri 30 studenti Erasmus: chiudono le scuole Poerio e Tito Livio

Altri trenta studenti dell'Erasmus sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di studenti in prevalenza provenienti dalla Spagna, e in piccola minoranza colleghi di Francia, Portogallo ...

Coronavirus, 2 alunne positive alla scuola Sauro di Secondigliano: in quarantena prof e compagni

Due alunne positive al Coronavirus alla scuola elementare “Sauro” di viale delle Galassie a Secondigliano. L’Asl Napoli 1 ordina la quarantena preventiva per gli insegnanti ...

Altri trenta studenti dell'Erasmus sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di studenti in prevalenza provenienti dalla Spagna, e in piccola minoranza colleghi di Francia, Portogallo ...Due alunne positive al Coronavirus alla scuola elementare “Sauro” di viale delle Galassie a Secondigliano. L’Asl Napoli 1 ordina la quarantena preventiva per gli insegnanti ...