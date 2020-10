Nagorno-Karabakh: gli aerei forniti dagli Usa bombardano i villaggi armeni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Una settimana di bombardamenti, accuse reciproche, feriti e vittime. Molte vittime, oltre 200 compresi molti civili. La disputa territoriale tra armenia e Azerbaigian si sta trasformando in una guerra classica, rovente e micidiale come soltanto un conflitto senza sconti sa essere. E il giardino nero del Nagorno-Karabakh è ormai un’intricata foresta rosso sangue. Nelle ultime ore, dopo aver colpito ripetutamente la città di Stepanakert, cuore pulsante della regione autonoma non riconosciuta dalle nazioni Onu, è arrivato l’ennesimo ultimatum del presidente azero Ilham Aliyev, che si è rivolto così al governo di Erevan: “Interrompete i combattimenti nel Nagorno-Kharabakh e chiedete scusa. La leadership dell’armenia dovrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – Una settimana di bombardamenti, accuse reciproche, feriti e vittime. Molte vittime, oltre 200 compresi molti civili. La disputa territoriale traa e Azerbaigian si sta trasformando in una guerra classica, rovente e micidiale come soltanto un conflitto senza sconti sa essere. E il giardino nero delè ormai un’intricata foresta rosso sangue. Nelle ultime ore, dopo aver colpito ripetutamente la città di Stepanakert, cuore pulsante della regione autonoma non riconosciuta dalle nazioni Onu, è arrivato l’ennesimo ultimatum del presidente azero Ilham Aliyev, che si è rivolto così al governo di Erevan: “Interrompete i combattimenti nel-Kharabakh e chiedete scusa. La leadership dell’a dovrebbe ...

