Murialdo | Pronzalino replica al consigliere Salvetto | Farebbe meglio a guardare il trave che ha nel suo occhio piuttosto che il fuscello in

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ' Leggo una presa di posizione del capogruppo di opposizione in cui compaiono alcune affermazioni e considerazioni francamente stupefacenti perchè provengono da un ex sindaco che dovrebbe conoscere ...

Murialdo. “Disinteresse per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e sostanziale incapacità di questa amministrazione comunale di gestire situazioni potenzialmente molto pericolose”. Questa l’accus ..."In seguito agli eventi atmosferici del 2 e 3 ottobre si è venuta a creare a Murialdo, per gli abitanti delle borgate situate al di là del ponte Fucine, una situazione talmente assurda di fronte alla ...