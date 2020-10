Multe fino a 3 mila per chi non indossa la mascherina. Il nuovo Dpcm frena le Regioni dopo il caos discoteche: dai governatori solo regole più rigide (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tornano alcune regole più rigide nel prossimo Dpcm che il governo dovrebbe varare mercoledì 7 ottobre, ma provando a imbrigliare le Regioni, per evitare i momenti di caos dei mesi passati dell’emergenza Coronavirus, come è già successo con la riapertura delle discoteche in ordine sparso. L’obiettivo emerso dalla riunione di ieri sera tra i capidelegazione della maggioranza è di permettere alle singole Regioni di decidere quali regole adottare per fronteggiare la pandemia, purché siano più restrittive rispetto alle regole nazionali. Mascherine obbligatorie Oggi il nuovo Dpcm arriva al Consiglio dei ministri, per essere poi illustrato ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tornano alcunepiùnel prossimoche il governo dovrebbe varare mercoledì 7 ottobre, ma provando a imbrigliare le, per evitare i momenti didei mesi passati dell’emergenza Coronavirus, come è già successo con la riapertura dellein ordine sparso. L’obiettivo emerso dalla riunione di ieri sera tra i capidelegazione della maggioranza è di permettere alle singoledi decidere qualiadottare per fronteggiare la pandemia, purché siano più restrittive rispetto allenazionali. Mascherine obbligatorie Oggi ilarriva al Consiglio dei ministri, per essere poi illustrato ...

PonytaEle : RT @ImolaOggi: Obbligo mascherine all’aperto, multe fino a 3000 euro per chi non le indosserà - ImolaOggi : Obbligo mascherine all’aperto, multe fino a 3000 euro per chi non le indosserà - doctorhoover : RT @Affaritaliani: Virus, obbligo mascherina in pubblico Le multe aumentano, fino a 3 mila euro - isamiccoli52 : RT @Affaritaliani: Governo, la mascherina in pubblico torna obbligatoria.Multe fino a 3 mila euro - Affaritaliani : Virus, obbligo mascherina in pubblico Le multe aumentano, fino a 3 mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Multe fino Governo, la mascherina in pubblico torna obbligatoria.Multe fino a 3 mila euro Affaritaliani.it Ordinanza mascherine Regione Lazio: testo pdf, obbligo e multe 400€

sanzioni e multe da 400 euro In vigore l'ordinanza mascherine firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che prevede l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto dal 3 ottobre ...

Stop auto diesel fino a Euro4, Sulla carta: ecco il sistema che concede di circolare dopo l’epifania 2021 [10K]

Partono i nuovi blocchi circolazione per l'inverno 2020 / 2021, limitanti soprattutto vecchi modelli di auto (benzina o diesel). A salvare i tanti che fanno meno di 12.000 km annui tra Lombardia e Pie ...

sanzioni e multe da 400 euro In vigore l'ordinanza mascherine firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che prevede l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto dal 3 ottobre ...Partono i nuovi blocchi circolazione per l'inverno 2020 / 2021, limitanti soprattutto vecchi modelli di auto (benzina o diesel). A salvare i tanti che fanno meno di 12.000 km annui tra Lombardia e Pie ...