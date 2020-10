Morto Thomas Jefferson Byrd | l’attore prtagonista dei film di Spike Lee è stato ucciso a colpi di pistola

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ètrovato, protagonista di diversidel registaLee, che lo ha scelto per interpretare più ruoli all’interno dei suoi lavori. Secondo gli inquirenti statunitensi l’attore èdialla schiena: l’omicidio è avvenuto nella notte si sabato. L’omicidio di, 70 anni, è avvenuto ad Atlanta, in Georgia. Ancora da capire le dinamiche dell’omicidio, su cui al momento sta lavorando la polizia statunitense, che nella notte ha dato notizia del ritrovamento del corpo. Immediato il messaggio di ...

L'attore statunitense Thomas Jefferson Byrd, interprete-feticcio in numerosi film del regista Spike Lee, è stato ucciso a colpi di pistola, sparati alla schiena, sabato notte ad ...L'hanno trovato morto. Ammazzato a colpi di pistola alla schiena ad Atlanta, in Georgia. E' stata questa la fine dell'attore statunitense Thomas Jefferson Byrd, interprete-feticcio in numerosi ...