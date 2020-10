Morte Vescovo Caserta | Cardinale Bassetti interviene al funerale

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– IlGualtiero, presidente della Cei (Conferenza Episcopale Italiana), interverrà alla Santa Messa che si terrà oggi al Duomo di(ore 18) per i funerali delGiovanni D’Alise, deceduto ieri mattina all’ospedale diper complicazioni legate al Coronavirus; alle esequie, aperte a duecento persone, in particolare sacerdoti e familiari del presule, sarà presente ilCrescenzio Sepe. Intanto, nella notte, è stata realizzata e stampata un’edizione straordinaria del mensile diocesano “Poliedro”, con quattro pagine che ripercorrono la missione pastorale di Monsignor D’Alise a, con un saluto del ...

Caserta pronta per l’ultimo saluto al vescovo Giovanni D’Alise, morto domenica mattina all’alba in ospedale, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il covid. La salma del prelato ...Partecipata commemorazione ieri pomeriggio alla cattedrale di San Clemente, a Velletri, per ricordare Matteo Demenego, il poliziotto veliterno 31enne ucciso a Trieste da un 28enne di origine ...