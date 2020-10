Morra e Adua, un nuovo caso al GF Vip. "Non si sono mai baciati, per due anni". Fidanzati loro? Ma allora... Clamoroso sospetto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un Enrico Lucherini senza freni. Dopo Garko parla anche di Adua Del Vesco, che ha avuto una relazione con Massimiliano Morra. Lei, nei giorni scorsi, avrebbe spifferato nella casa del Grande Fratello Vip che Morra sarebbe omosessuale. Le sue frasi hanno fatto il giro della Rete, ma Adua - arrampicandosi sugli specchi - si è giustificata. "Adua Del Vesco non l'ha mai baciato. Forse un bacino qui. Non mi interessava molto la loro storia. Sapevo che era una follia”, dice Lucherini senza peli sulla lingua. Morra e Adua hanno lavorato insieme sul set e Lucherini, all'epoca, era press agent della società di Alberto Tarallo (proprietario della Ares film, che si occupava delle fiction). Una verta notizia choc, quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un Enrico Lucherini senza freni. Dopo Garko parla anche diDel Vesco, che ha avuto una relazione con Massimiliano. Lei, nei giorni scorsi, avrebbe spifferato nella casa del Grande Fratello Vip chesarebbe omosessuale. Le sue frasi hanno fatto il giro della Rete, ma- arrampicandosi sugli specchi - si è giustificata. "Del Vesco non l'ha mai baciato. Forse un bacino qui. Non mi interessava molto lastoria. Sapevo che era una follia”, dice Lucherini senza peli sulla lingua.hanno lavorato insieme sul set e Lucherini, all'epoca, era press agent della società di Alberto Tarallo (proprietario della Ares film, che si occupava delle fiction). Una verta notizia choc, quella ...

