Monster Hunter | Milla Jovovich contro i Black Diablos e la nuova data di uscita nel teaser trailer

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L'intrae i mostruosiè al centro del breveche anticipa l'in sala di, fissata ora per dicembre 2020. Sony Pictures ha svelato ildi, adattamento del popolare videogame Capcom diretto da Paul W.S. Anderson e interpretato da. Nelvediamo laimpegnata a combattere le incredibili creature note come: il promo svela inoltre ladidel film che dovrebbe arrivare nelle sale a dicembre. ...

Monster Hunter: online il teaser trailer In attesa del trailer, la Sony Pictures ha rilasciato il nuovo teaser di Monster...