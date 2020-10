Monica Maggioni | «Mi mancava non poter raccontare storie»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Quando ci sentiamo al telefono, il treno sul quale viaggia Monica Maggioni è appena arrivato alla stazione Centrale di Milano. Risponde con tono caldo ed educato, dimostrando in appena dieci minuti di possedere ancora quello spirito tipicamente giornalistico che porta a condensare l’essenza delle cose in frasi brevi e precise, che sembrano confezione ad hoc. Uno spirito che Maggioni riaffronterà nella nuova versione di Settestorie, il programma andato in onda in una versione sperimentale in estate che torna ad accendere la seconda serata di Raiuno a partire da lunedì 5 ottobre. La formula, basata su un format francese, La conversation secrète, porta Monica, ex presidente della Rai ed ex amministratore delegato di RaiCom, a interagire con volti noti della cultura e delle istituzioni – a cominciare dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – allo scopo di tirarne fuori un’anima più vera, la persona dietro al personaggio.