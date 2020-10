Minsk, non si fermano le proteste contro Lukashenko: in migliaia marciano verso la prigione a sostegno dei prigionieri politici (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una città intera è scesa in piazza e si è diretta verso la prigione di Minsk a sostegno di dozzine di prigionieri politici. I manifestanti chiedono a gran voce la fine del governo di Alexander Lukashenko e lo fanno con una serie di cortei con almeno 100.000 persone ogni domenica, ormai da più di un mese. Da quando Lukashenko ha vinto le elezioni del 9 agosto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una città intera è scesa in piazza e si è direttaladidi dozzine di. I manifestanti chiedono a gran voce la fine del governo di Alexandere lo fanno con una serie di cortei con almeno 100.000 persone ogni domenica, ormai da più di un mese. Da quandoha vinto le elezioni del 9 agosto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una citta' intera e' scesa in piazza e si e' diretta verso la prigione di Minsk a sostegno di dozzine di prigionieri politici. I manifestanti chiedono a gran voce la fine del governo di Alexander ...

Bielorussia, idranti polizia per disperdere protesta

