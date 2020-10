Minori | da suo psicoterapeuta a consulente del Tribunale | la storia di mamma Serena

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – ‘Il tassello più importante di questa storia è che lo psicoterapeuta che aveva seguito la mia assistita e sua figlia come consulente privato non doveva accettare la funzione di Consulente tecnico d’ufficio, visto che il rapporto era già stato inficiato precedentemente’. Richiama l’articolo 26 del Codice deontologico degli Psicologi l’avvocata Camilla Di Leo, intervistata dalla Dire, nel presentare nel gennaio 2019 un’istanza di ricusazione del Ctu nominato nel procedimento di riconoscimento di paternità del Tribunale di Bologna su Maria, 10 anni, figlia della sua assistita, Serena (i nomi sono di fantasia, ndr), definita più volte nel corso della relazione stilata dal Consulente tecnico d’ufficio come madre ‘simbiotica‘. L’articolo 26 recita così: ‘Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria’. Eppure dal ‘novembre-dicembre del 2017 e fino al settembre del 2018– racconta all’agenzia di stampa Dire Serena- ci siamo rivolte a questo dottore per un sostegno psicologico per me e la bambina con cadenza settimanale’, rapporto che è poi proseguito ‘senza soluzione di continuità con la sua nomina a consulente del Tribunale, appoggiata dal mio ex avvocato e dall’avvocato della controparte, fino alla fine della Ctu nel novembre 2019 e senza informare Maria che da quel momento in poi il rapporto non sarebbe stato paziente-dottore ma periziato-periziando’.ALL’ORIGINE DELLA RICHIESTA DI AIUTO DI SERNA IL MALESSERE DI MARIA