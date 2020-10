Milan, niente da fare per il centrale difensivo. Sfuma anche Bakayoko, è del Napoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) La caccia al difensore è Sfumata in un nulla di fatto. Il Milan non ha acquistato alcun centrale, nonostante ci abbia provato fino all'ultimo minuto di mercato. Gli assalti finali Maldini li ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) La caccia al difensore èta in un nulla di fatto. Ilnon ha acquistato alcun, nonostante ci abbia provato fino all'ultimo minuto di mercato. Gli assalti finali Maldini li ha ...

Milano, 5 ottobre 2020 - La caccia al difensore è sfumata in un nulla di fatto. Il Milan non ha acquistato alcun centrale, nonostante ci abbia provato fino all'ultimo minuto di mercato. Gli assalti fi ...

