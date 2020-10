Milan-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A femminile 2020/2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milan-Juventus si disputerà a San Siro e si tratta della prima volta alla Scala del calcio per una partita di calcio femminile. Il match valido per la quarta giornata della Serie A femminile 2020/2021 va in scena alle ore 20.45 di lunedì 5 ottobre e mette di fronte due tra le squadre più blasonate anche per quanto riguarda le donne. Il canale di riferimento per la diretta tv è Sky Sport Serie A, streaming per gli abbonati su Sky Go. Telecronaca affidata a Gaia Brunelli e Martina Angelini, da bordocampo Mario Giunta. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020)si disputerà a San Siro e si tratta della prima volta alla Scala del calcio per una partita di calcio. Il match valido per la quarta giornata dellava in scena alle ore 20.45 di lunedì 5 ottobre e mette di fronte due tra le squadre più blasonate anche per quanto riguarda le donne. Ildi riferimento per latv è Sky SportA,per gli abbonati su Sky Go. Telecronaca affidata a Gaia Brunelli e Martina Angelini, da bordocampo Mario Giunta.

