Milan, ecco Dalot: “Essere qui è motivo d’orgoglio, porto energia e fame di vittorie” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prime parole per il nuovo acquisto del Milan, il brasiliano Diogo Dalot: “Sono cresciuto vedendo le vittorie di questo club e adesso farne parte è un motivo di grande orgoglio per me – spiega il classe ’99 arrivato in prestito dallo United – Ho sempre voluto far parte di uno dei club più forti del mondo, quando pensi al Milan vedi vittorie e trofei. I miei modelli sono Dani Alves e Lahm, ma in futuro spero di poter essere io un riferimento.” Dalot ha anche spiegato le sue idee in merito al calcio italiano: “Spero di imparare tanto, la tattica è importante ma non conta solo la difesa. Credo che sia un campionato molto affascinante con cui non vedo l’ora di confrontarmi. Leao? Siamo molto amici, ci conosciamo da quando ho 15 anni.” Una ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prime parole per il nuovo acquisto del, il brasiliano Diogo: “Sono cresciuto vedendo le vittorie di questo club e adesso farne parte è undi grande orgoglio per me – spiega il classe ’99 arrivato in prestito dallo United – Ho sempre voluto far parte di uno dei club più forti del mondo, quando pensi alvedi vittorie e trofei. I miei modelli sono Dani Alves e Lahm, ma in futuro spero di poter essere io un riferimento.”ha anche spiegato le sue idee in merito al calcio italiano: “Spero di imparare tanto, la tattica è importante ma non conta solo la difesa. Credo che sia un campionato molto affascinante con cui non vedo l’ora di confrontarmi. Leao? Siamo molto amici, ci conosciamo da quando ho 15 anni.” Una ...

