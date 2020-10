Milan, Dalot: "E' un sogno, sono cresciuto guardando le grandi vittorie del club. Leao? Siamo amici sin da ragazzi" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ecco le prime parole del nuovo acquisto del Milan, l'ex terzino del Manchester United, Diogo Dalot, da giocatore rossonero Leggi su 90min (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ecco le prime parole del nuovo acquisto del, l'ex terzino del Manchester United, Diogo, da giocatore rossonero

Advertising

acmilan : 'I grew up watching #ACMilan win' The new Rossoneri defender's first words: @DalotDiogo ??? 'Sono cresciuto guard… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Di… - AntoVitiello : Idoneità per #Dalot, poi in sede a firmare con il #Milan - andreagarofal : Io spero di sbagliarmi e che prendano il centrale, ma tra cc ed esterno con però Tonali, Dalot, Rebic e rinnovo Ibr… - koki5_3 : RT @acmilan: 'I grew up watching #ACMilan win' The new Rossoneri defender's first words: @DalotDiogo ??? 'Sono cresciuto guardando le vit… -